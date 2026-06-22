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Le directeur général de Porsche maintient ses objectifs tout en traçant la voie vers la reprise
information fournie par Reuters 22/06/2026 à 20:08

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Porsche prévoit une marge comprise entre 5,5% et 7,5% cette année, après 1,1% en 2025

* Les détails du plan de relance seront dévoilés en octobre

* Le directeur général s'est engagé à se concentrer sur les véhicules à forte marge et sur la réduction des coûts

(Rédaction complète, avec ajout de détails, de contexte et de commentaires d'investisseurs) par Rachel More

Porsche P911_p.DE est confrontée à des défis fondamentaux sur des marchés cruciaux et à un long chemin vers la reprise, mais le constructeur allemand de voitures de sport maintient ses objectifs financiers pour cette année, comme son directeur général l'annoncera mardi aux investisseurs.

L'avertissement sur résultats lancé la semaine dernière par son concurrent haut de gamme, BMW BMWG.DE , invoquant un ralentissement prolongé en Chine et une hausse des coûts liée à la guerre en Iran, a incité les analystes à examiner de plus près les objectifs annuels des autres constructeurs automobiles.

Porsche continue de tabler sur un retour de sa marge opérationnelle à un niveau compris entre 5,5% et 7,5% cette année, malgré des difficultés persistantes sur des marchés clés, comme le devrait indiquer le directeur général Michael Leiters lors de l’assemblée générale annuelle de la société, selon le texte de son discours publié en ligne avant la réunion.

"À court terme, nous ne reverrons pas les marges cibles que nous avons connues par le passé", indique le discours, qui met en avant les droits de douane américains et la concurrence chinoise comme principaux défis.

LES DÉTAILS DU PLAN DE RELANCE SONT ATTENDUS EN OCTOBRE

M. Leiters a toutefois confirmé les prévisions pour 2026 "malgré un environnement qui reste très difficile".

Les investisseurs seront impatients de savoir comment le nouveau directeur général compte redresser la situation du constructeur de la 911, basé à Stuttgart et faisant partie du groupe Volkswagen VOWG_p.DE , après que sa marge opérationnelle a chuté à 1,1% l’année dernière.

M. Leiters, qui a succédé au directeur général de Volkswagen, Oliver Blume, en début d’année, s’est engagé à se recentrer sur les voitures de sport à plus forte marge et à intensifier les réductions de coûts, promettant de dévoiler les détails de son plan de redressement lors d’une journée des marchés financiers en octobre.

"Nous, les actionnaires, regardons Porsche aujourd’hui et voyons un véritable chaos", déclarera Ingo Speich, gestionnaire du fonds d’investissement Deka, à la direction, selon des extraits du texte de son discours.

La force de la marque Porsche est une source d’optimisme, mais l’entreprise doit simplifier son offre de produits dans le cadre d’une stratégie plus ciblée, devrait ajouter M. Speich.

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