Le directeur général de Phillips 66 met en garde contre la volatilité des résultats des secteurs du raffinage et de la pétrochimie due aux perturbations dans le détroit d'Ormuz

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire sur le brut vénézuélien)
Mark Lashier, directeur général de Phillips 66 PSX.N , a déclaré mercredi lors du Forum mondial de l’énergie de Reuters à New York que les résultats des activités de raffinage et de pétrochimie sont confrontés à une plus grande volatilité en raison de l’incertitude liée aux perturbations dans le détroit d’Ormuz.
* M. Lashier a ajouté que la société a réduit les coûts de son activité de raffinage d’environ 1 dollar par baril et vise désormais 5,50 dollars par baril, alors que les coûts en Californie s’élèvent à environ 15 dollars par baril.
* “Nous avons en effet amélioré le rendement en produits à forte valeur ajoutée de nos raffineries, et nous avons optimisé leur taux d’utilisation, en les faisant fonctionner à des cadences plus élevées grâce à la réduction des coûts,” a-t-il ajouté.
* M. Lashier a souligné que l’investissement important de l’entreprise dans l’intégration a porté ses fruits, lui permettant de tirer parti des opportunités du marché.
* L’entreprise s’est concentrée sur l’approvisionnement du marché californien en produits raffinés – un marché qui dépendait jusqu’alors d’approvisionnements coûteux liés aux marchés asiatiques – et a également acheminé du brut nord-américain vers ses raffineries de la côte Est, qui dépendent du bassin atlantique, pendant une période de hausse des prix du pétrole.
* L'entreprise est bien placée pour s'approvisionner en pétrole brut vénézuélien, a déclaré M. Lashier.
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