Le directeur général de Phillips 66 estime que les perturbations de l'approvisionnement dans le détroit d'Ormuz pourraient perdurer en raison des incertitudes liées au transport maritime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Arunima Kumar

Mark Lashier, directeur général de la raffinerie américaine Phillips 66 PSX.N , a déclaré mardi qu’il faudrait du temps pour que les approvisionnements en pétrole brut transitent par le détroit d’Ormuz, car des incertitudes subsistent quant à la reprise d’une activité maritime normale.

Le passage par le détroit d’Ormuz se poursuit de manière limitée , ce qui apaise les craintes immédiates concernant l’approvisionnement et fait baisser les prix du brut. Parallèlement, les entreprises du secteur de l’énergie surveillent la rapidité avec laquelle le brut circule, ainsi que le retour à la normale des stocks et de l’activité maritime.

S'exprimant lors d'une conférence organisée par JPMorgan, M. Lashier a indiqué qu'entre 90 et 100 millions de barils de pétrole brut restaient bloqués dans le détroit, et que leur acheminement se ferait progressivement.

« Nous pensons que la plupart des réservoirs à terre seront pleins avant que les livraisons de pétrole brut ne puissent augmenter de manière significative. Il faut libérer de l’espace dans ces réservoirs pour y stocker ce pétrole brut; ce sera donc un processus long et progressif », a déclaré M. Lashier.

M. Lashier a ajouté que le marché avait bénéficié d’une réponse efficace à la perturbation dans le détroit d’Ormuz, ce qui, selon lui, a contribué à empêcher les prix du brut d’atteindre 200 dollars le baril.

Phillips 66 traite principalement du brut nord-américain , notamment les qualités « Western Canadian Select », et a pu faire fonctionner ses raffineries à des « cadences exceptionnelles » pendant la perturbation, a-t-il précisé.

La société a eu recours aux dérogations à la loi Jones — qui autorisaient les navires non américains à transporter des marchandises dans les eaux territoriales — pour acheminer des produits raffinés vers la côte Ouest et du brut vers la côte Est, a-t-il ajouté.

Toutefois, certains des facteurs qui ont amorti l’impact sur le marché, tels que les prélèvements sur la réserve stratégique de pétrole des États-Unis et le faible niveau des stocks à Cushing, le centre de stockage de l’Oklahoma, étaient temporaires, a déclaré M. Lashier.

« Nous pensons qu’il va y avoir un changement structurel du niveau plancher du prix du brut. »