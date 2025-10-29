Le directeur général de Nvidia prévoit de faire des annonces avec des partenaires sud-coréens cette semaine

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré mardi qu'il s'attendait à faire des annonces avec des entreprises sud-coréennes qui plairont au président américain Donald Trump et à la Corée du Sud lors de sa visite dans le pays cette semaine.

Huang prévoit de rencontrer des dirigeants mondiaux et des cadres supérieurs coréens lorsqu'il assistera au sommet des directeurs généraux de la Coopération économique Asie-Pacifique en Corée du Sud, a déclaré plus tôt le géant américain des puces d'intelligence artificielle.

"Samsung, SK, Hyundai, LG, Naver, si l'on considère l'ensemble de l'écosystème coréen, toutes ces entreprises sont des amis profonds et de très bons partenaires", a-t-il déclaré à la presse en marge de la conférence des développeurs de Nvidia qui s'est tenue à Washington mardi.

"Et donc quand j'irai, j'espère que nous aurons des annonces qui seront vraiment, vraiment ravissantes pour le peuple coréen et vraiment ravissantes pour le président Trump, mais je les garderai pour quelques jours encore", a-t-il dit.

Il a indiqué que Nvidia s'associait à Samsung Electronics

005930.KS et Hyundai 005380.KS "à bien des égards", précisant que les deux entreprises allaient "investir dans des usines d'IA".

Trump doit s'adresser à un sommet de directeurs généraux et rencontrer le président sud-coréen Lee Jae Myung à Gyeongju mercredi.