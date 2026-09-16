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Le directeur général de Nvidia participera au dîner organisé par Trump en l'honneur de Xi, selon une source
information fournie par Reuters 16/09/2026 à 00:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la date de la réunion au paragraphe 2, des informations sur l'entreprise au paragraphe 3 et des relations entre les États-Unis et la Chine au paragraphe 4)

par Courtney Rozen

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , devrait assister au dîner d'État organisé par le président américain Donald Trump en l'honneur du président chinois Xi Jinping, a déclaré mardi une source proche du dossier.

Trump doit rencontrer Xi le 24 septembre à Washington.

La présence de M. Huang à ce dîner intervientalors que l'inquiétude du public face au danger potentiel que représente l'IAne cesse de croître. Nvidia fournit des puces aux développeurs d'IA, ce qui positionne l'entreprise comme un acteur clé dans les débats mondiaux sur cette technologie.

Les États-Unis et la Chine sont les deux principales forces qui stimulent le développement d'outils d'IA de pointe et l'adoption mondiale de cette technologie.

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