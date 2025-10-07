Le directeur général de Nvidia, M. Huang, déclare que le fabricant de puces continuera à parrainer les visas H-1B, rapporte Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général du fabricant de puces Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré que l'entreprise continuerait à parrainer les visas H-1B et à couvrir tous les coûts associés à la suite du décret du président américain Donald Trump le mois dernier qui a imposé des frais de 100 000 dollars sur chaque nouvelle demande, a rapporté Business Insider mardi.
