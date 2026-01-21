Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine pour tenter de rouvrir le marché, selon Bloomberg

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, prévoit de se rendre en Chine fin janvier pour tenter de rouvrir un marché crucial pour les puces d'intelligence artificielle de l'entreprise, a rapporté Bloomberg News mardi, citant une personne familière avec le sujet.

Jensen Huang devrait assister à des événements organisés par l'entreprise avant les vacances du Nouvel An lunaire en février, et pourrait également se rendre à Pékin, selon le rapport.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement ce rapport. Nvidia s'est refusé à tout commentaire.

On ne sait pas encore si Jensen Huang rencontrera des hauts fonctionnaires chinois, et ses plans pourraient encore changer si les réunions potentielles sont confirmées, selon le rapport.

Cela intervient alors que la semaine dernière, l'administration Trump a officiellement approuvé les ventes à la Chine des puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia, les deuxièmes plus puissantes, une décision censée ouvrir la voie aux expéditions malgré les inquiétudes des faucons chinois à Washington.

Toutefois, les autorités douanières chinoises ont déclaré un jour plus tard, le 14 janvier, que les puces H200 n'étaient pas autorisées à entrer dans le pays, a rapporté Reuters .