Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, nie être mécontent d'OpenAI et affirme qu'un investissement « énorme » est prévu

Nvidia NVDA.O prévoit de faire un investissement "énorme" dans OpenAI, probablement le plus important de son histoire, a déclaré le directeur général Jensen Huang samedi, niant qu'il était mécontent du fabricant de ChatGPT.

En septembre, le fabricant de puces a annoncé son intention d'investir jusqu'à 100 milliards de dollars dans OpenAI, un accord qui donnerait à OpenAI les liquidités et l'accès dont elle a besoin pour acheter des puces avancées qui sont essentielles pour maintenir sa position dominante dans un paysage de plus en plus concurrentiel.

Le Wall Street Journal a rapporté vendredi que le projet était au point mort après que certaines personnes au sein du géant des puces ont exprimé des doutes sur l'opération.

Le rapport indique que Jensen Huang a souligné en privé à des associés de l'industrie au cours des derniers mois que l'accord initial de 100 milliards de dollars n'était pas contraignant et qu'il n'était pas finalisé.

Jensen Huang a également critiqué en privé ce qu'il a décrit comme un manque de discipline dans l'approche commerciale d'OpenAI et s'est inquiété de la concurrence à laquelle elle est confrontée de la part d'entreprises telles que GOOGL.O Google d'Alphabet et Anthropic, selon le WSJ.

S'adressant à des journalistes à Taipei, Jensen Huang a déclaré qu'il était "absurde" de dire qu'il était mécontent d'OpenAI.

"Nous allons investir massivement dans OpenAI. Je crois en OpenAI, le travail qu'ils font est incroyable, c'est l'une des entreprises les plus importantes de notre époque et j'aime vraiment travailler avec Sam", a-t-il déclaré, faisant référence au directeur général d'OpenAI, Sam Altman.

"Sam clôt le tour (de l'investissement) et nous serons absolument impliqués", a ajouté Jensen Huang. "Nous investirons beaucoup d'argent, probablement l'investissement le plus important que nous ayons jamais fait."

À la question de savoir s'il s'agirait de plus de 100 milliards de dollars, il a répondu: "Non, non, rien de tel".

C'est à Sam Altman qu'il revient d'annoncer le montant qu'il souhaite lever, a ajouté Jensen Huang.

Amazon AMZN.O est en pourparlers pour investir des dizaines de milliards dans OpenAI et le chiffre pourrait atteindre 50 milliards de dollars , a rapporté Reuters jeudi.

OpenAI cherche à lever jusqu'à 100 milliards de dollars de fonds, ce qui la valorise à environ 830 milliards de dollars, a rapporté Reuters précédemment.

Jensen Huang s'exprimait à la sortie d'un restaurant de Taipei ayant accueilli tous les principaux fournisseurs de Nvidia à Taïwan, dont le premier fabricant mondial de puces sous contrat TSMC 2330.TW , dans le cadre de ce que les médias taïwanais ont appelé le "dîner du trillion de dollars" en raison de la capitalisation boursière combinée des participants.