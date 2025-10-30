Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, arrive en Corée du Sud, selon Yonhap

Le directeur général de Nvidia NVDA.O , Jensen Huang, est arrivé en Corée du Sud, a rapporté jeudi l'agence de presse Yonhap.

Jensen Huang prévoit de participer à un événement commercial dans le cadre des réunions de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) à Gyeongju, en Corée du Sud.