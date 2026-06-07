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Le directeur général de Nvidia et le président de SK devraient annoncer lundi un plan de coopération, selon un rapport
information fournie par Reuters 07/06/2026 à 13:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Selon un article publié par Newsis, le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, et le président du groupe SK, Chey Tae-won, devraient annoncer lundi un plan de coopération entre les deux entreprises.

Un porte-parole de SK Hynix n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Jensen Huang a déclaré dimanche aux journalistes qu'il pourrait faire une annonce avec SK lundi.

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