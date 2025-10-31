Le directeur général de Nvidia espère que les puces Blackwell pourront être vendues en Chine, mais la décision dépend de Donald Trump

(Ajoute des détails; paragraphes 2,4-6)

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré vendredi qu'il espérait que les puces Blackwell de pointe de l'entreprise pourraient être vendues en Chine, bien que la décision doive être prise par le président américain Donald Trump.

S'exprimant lors de sa première visite officielle en Corée du Sud depuis plus d'une décennie, un jour après que Donald Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping se soient entretenus , Jensen Huang a déclaré qu'il était ravi du succès de la réunion, mais qu'il ne savait pas de quoi ils avaient parlé.

Après les entretiens de jeudi, Donald Trump a déclaré aux journalistes à bord d'Air Force One que les semi-conducteurs avaient été abordés et que la Chine "allait s'entretenir avec Nvidia et d'autres pour acquérir des puces", mais il a ajouté: "Nous ne parlons pas du Blackwell."

L'étendue de l'accès de la Chine aux puces de Nvidia a été un point de friction majeur avec les États-Unis.

Washington impose des contrôles à l'exportation sur les ventes des puces d'IA les plus avancées de Nvidia à la Chine, cherchant à limiter ses progrès technologiques, en particulier dans les applications qui pourraient aider son armée.

Huang a tenté de persuader l'administration Trump d'assouplir les contrôles, affirmant que la dépendance de l'IA chinoise à l'égard du matériel américain était bénéfique pour l'Amérique.