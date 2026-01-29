Le directeur général de Nvidia déclare que la licence H200 pour la Chine est en cours de finalisation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le directeur général de Nvidia
NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré jeudi qu'il espérait que la Chine autoriserait le géant technologique américain à vendre sa puissante puce d'intelligence artificielle H200 dans le pays et que la licence était en cours de finalisation.
Jensen Huang est arrivé à Taipei après un voyage en Chine où il a rencontré des clients, des partenaires et des représentants du gouvernement.
Nvidia attend que Pékin décide de l'autoriser à vendre sa puce d'intelligence artificielle H200 aux clients chinois, une mesure déjà approuvée par Washington.
