Le directeur général de Nvidia déclare que l'entreprise n'a pas l'intention d'expédier quoi que ce soit en Chine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia, Jensen Huang, a déclaré vendredi, à son arrivée dans la ville de Tainan pour sa quatrième visite publique à Taïwan cette année, que le fabricant américain de puces d'intelligence artificielle ne prévoyait pas d'expédier quoi que ce soit en Chine, mais qu'il espérait servir à nouveau le marché chinois à l'avenir.

Jensen Huang, dans des remarques diffusées en direct par le réseau Formosa TV News de Taïwan, a déclaré qu'il était à Taïwan pour rendre visite à son partenaire de longue date, TSMC, et participer à la journée sportive de l'entreprise.