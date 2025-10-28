 Aller au contenu principal
Le directeur général de Nvidia déclare qu'il n'a pas encore demandé de licences pour expédier la puce d'IA Blackwell en Chine
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 20:51

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Nvidia

NVDA.O , Jensen Huang, a déclaré mardi que le leader des puces d'intelligence artificielle n'avait pas encore demandé de licences au gouvernement américain pour expédier ses processeurs Blackwell AI en Chine.

"Nous n'avons pas encore demandé de licences parce que... ils ont clairement indiqué qu'ils ne voulaient pas que Nvidia soit là, pour quelque raison que ce soit. J'espère que cela changera à l'avenir, car je pense que la Chine est un marché très important." a déclaré Jensen Huang en répondant aux questions des journalistes lors de l'événement sur l'IA organisé par l'entreprise à Washington, D.C.

Valeurs associées

NVIDIA
201,0300 USD NASDAQ +4,98%
