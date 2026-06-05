Le directeur général de Nvidia affirme que la robotique est le prochain grand secteur d'activité en Corée du Sud et laisse entrevoir “quelques surprises”

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Huang se rend en Corée pour la deuxième fois en sept mois

* Il affirme que Nvidia peut appliquer ses technologies d'IA et de robotique à l'industrie manufacturière coréenne, notamment à la fabrication de puces

* Il doit rencontrer Hyundai, LG, SK, Samsung et Naver

* Huang annonce “quelques surprises” et “de nombreuses opportunités commerciales”

(Rédaction complétée par des commentaires supplémentaires et des informations contextuelles) par Minwoo Park et Hyunjoo Jin

Jensen Huang, directeur général de Nvidia NVDA.O , a déclaré vendredi que la robotique serait le prochain secteur majeur en Corée du Sud, à l'occasion de sa deuxième visite en sept mois, soulignant le renforcement des liens avec les entreprises locales non seulement dans le domaine des puces, mais aussi dans celui de la robotique et des usines d'IA.

“La Corée étant un centre mondial de fabrication, nous pouvons appliquer la technologie robotique et la technologie d'IA physique que nous inventons ici à l'industrie”, a-t-il déclaré aux journalistes après avoir atterri à l'aéroport international de Gimpo en provenance de Taïwan.

La Corée du Sud est une puissance industrielle asiatique de premier plan, qui abrite de grands fabricants de puces, d’électronique, d’automobiles et de navires.

“À l’avenir, la fabrication de semi-conducteurs sera de plus en plus robotisée et pilotée par l’IA, ce qui nous offre une excellente occasion de nouer des partenariats avec les entreprises de semi-conducteurs d’ici également”, a déclaré M. Huang.

M. Huang a indiqué qu’il avait prévu des réunions avec Hyundai Motor 005380.KS , LG 003550.KS , SK Hynix 000660.KS , Samsung Electronics 005930.KS et Naver 035420.KS au cours de son voyage.

“Ai-je apporté des cadeaux pour la Corée? J'ai apporté beaucoup d'affaires pour la Corée”, a-t-il déclaré.

“J'ai quelques surprises en réserve.”

Lors de sa première étape, le patron de Nvidia s’est rendu dans un cybercafé à Séoul et a rencontré des joueurs d’e-sport, dont la superstar du jeu vidéo Lee Sang-hyeok, surnommé “Faker”. Sa fille Madison Huang l’accompagnait lors de cette visite, vêtue de l’uniforme de la célèbre équipe d’e-sport T1.

Il doit également dîner ce soir dans un restaurant de Séoul, où il dégustera un barbecue de porc en compagnie du président du groupe LG, Koo Kwang-mo, du président du groupe SK, Chey Tae-won, et du fondateur de Naver, Lee Hae-jin, a indiqué une source proche du dossier. Cette source a souhaité rester anonyme car ce projet est confidentiel.

“J'adore le barbecue coréen”, a-t-il déclaré. “J'adore le poulet frit coréen.”

Interrogé sur d’éventuels investissements en Corée, il a déclaré: “La Corée offre de nombreux secteurs dans lesquels investir. La robotique va devenir le prochain secteur majeur ici en Corée.”

“La Corée excelle dans la fabrication, la mécatronique, mais aussi l’intelligence artificielle”, a-t-il déclaré. “La fusion de toutes ces technologies donne une robotique parfaite.”

BASEBALL ET ÉMISSION DE TÉLÉVISION

M. Huang a également déclaré vouloir s’assurer que ses fournisseurs coréens soient “en phase”, citant les puces mémoire telles que les puces DRAM traditionnelles et les puces HBM avancées.

À eux deux, Samsung Electronics et SK Hynix produisent environ 70 % de la mémoire nécessaire aux puces d’intelligence artificielle telles que celles fabriquées par Nvidia. Et la puissance industrielle du pays le place en bonne position pour devenir un acteur clé de l’IA physique, où la technologie est intégrée dans les robots, les voitures et les usines, selon les analystes.

Il a également déclaré que Nvidia avait commencé à recruter pour son centre de recherche et développement en Corée.

“Dès que nous aurons suffisamment de personnel ici, nous construirons un site”, a-t-il déclaré.

Au cours de son voyage, M. Huang doit effectuer le premier lancer lors d'un match de baseball et participer à un talk-show télévisé.