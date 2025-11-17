Le directeur général de Novo Nordisk déclare que l'accord de la Maison Blanche vise à mettre le Wegovy à la disposition des patients de Medicare

Le directeur général du fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'un accord avec la Maison Blanche pour réduire les prix de ses médicaments de perte de poids populaires visait à élargir l'accès au programme Medicare américain, un programme fédéral d'assurance maladie pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou qui ont des handicaps.

"Il serait dommage que cette molécule (semaglutide) ne soit utilisée que par la classe supérieure et les riches", a déclaré le directeur général Mike Doustdar lors d'un événement organisé par l'association des actionnaires danois.

"En résumé, l'accord consiste à réduire le prix mais aussi à ouvrir l'accès à l'assurance-maladie", a-t-il ajouté.