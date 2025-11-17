 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 137,54
-0,40%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Novo Nordisk déclare que l'accord de la Maison Blanche vise à mettre le Wegovy à la disposition des patients de Medicare
information fournie par Reuters 17/11/2025 à 10:56

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général du fabricant de Wegovy Novo Nordisk NOVOb.CO a déclaré lundi qu'un accord avec la Maison Blanche pour réduire les prix de ses médicaments de perte de poids populaires visait à élargir l'accès au programme Medicare américain, un programme fédéral d'assurance maladie pour les personnes âgées de 65 ans et plus ou qui ont des handicaps.

"Il serait dommage que cette molécule (semaglutide) ne soit utilisée que par la classe supérieure et les riches", a déclaré le directeur général Mike Doustdar lors d'un événement organisé par l'association des actionnaires danois.

"En résumé, l'accord consiste à réduire le prix mais aussi à ouvrir l'accès à l'assurance-maladie", a-t-il ajouté.

Valeurs associées

NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank