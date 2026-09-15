Le directeur général de Novo exhorte ses collaborateurs à adopter une culture davantage axée sur le client

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par Jacob Gronholt-Pedersen

Mike Doustdar, directeur général d’ NOVOb.CO , filiale de Novo Nordisk, a exhorté mardi ses collaborateurs à se concentrer davantage sur les clients, alors que le fabricant du Wegovy cherche à regagner du terrain sur le marché en forte croissance des médicaments contre l’obésité.

Cette initiative intervient alors que les investisseurs se demandent si M. Doustdar sera capable de redonner à Novo son avance, après que le laboratoire pharmaceutique danois a perdu du terrain face à son rival Eli Lilly LLY.N sur un marché qui, selon les analystes, pourrait dépasser les 100 milliards de dollars par an d’ici 2030.

Novo a été le premier acteur majeur sur le marché des médicaments amaigrissants lorsqu’il a lancé Wegovy aux États-Unis en 2021. Mais il a depuis pris du retard sur Eli Lilly, qui a agi plus rapidement pour commercialiser son traitement Zepbound directement auprès des consommateurs.

M. Doustdar s'exprimait lors d'une réunion publique organisée au siège de l'entreprise, près de Copenhague, diffusée dans le monde entier et suivie par les médias.

Le directeur général, qui a pris les rênes de l’entreprise en août dernier, a dévoilé lundi une nouvelle stratégie culturelle, baptisée « The Novo Way », ainsi que des projets visant à modifier le nom et le logo utilisés au quotidien par l’entreprise.

« Nous souhaitons devenir une entreprise meilleure et plus grande. Une entreprise qui en fait davantage pour un plus grand nombre, tant pour les patients que pour les consommateurs », a déclaré M. Doustdar.

Il a présenté quatre nouveaux principes: l’orientation client, la compétitivité, la clarté, ainsi que l’attention et l’intégrité.

Novo doit s’adresser aux investisseurs lors d’une journée consacrée aux marchés financiers lundi.