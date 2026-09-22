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Le directeur général de Novo estime que les comprimés pourraient conquérir 50 % du marché des médicaments contre l'obésité d'ici 2030
information fournie par Reuters 22/09/2026 à 17:14
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le directeur général estime que l'accent mis par les concurrents sur les injections pourrait jouer en faveur de Novo

* Les ventes de Wegovy par voie orale progressent alors que Novo développe son portefeuille de médicaments sous forme de comprimés

par Patrick Wingrove

LONDRES, 22 septembre - Les comprimés pourraient représenter jusqu’à la moitié du marché mondial des médicaments contre l’obésité d’ici 2030, a déclaré mardi à Reuters le directeur général de Novo Nordisk, NOVOb.CO , alors que le laboratoire danois se positionne pour s’éloigner des injections hebdomadaires.

Le directeur général Mike Doustdar a déclaré que Novo se préparait à un marché dans lequel les comprimés joueraient un rôle beaucoup plus important. La société a cinq traitements oraux en cours de développement après avoir devancé son concurrent Eli Lilly LLY.N sur le marché avec le premier comprimé contre l’obésité plus tôt cette année.

Mike Doustdar a déclaré à Reuters à l'issue de la journée « Capital Markets Day » de Novo à Londres que les concurrents restaient fortement axés sur les produits injectables, qui dominent toujours le marché, une dynamique qui, selon lui, pourrait favoriser Novo à plus long terme.

« Que se passera-t-il si, d’ici 2030, le marché se répartit à parts égales entre les comprimés et les produits injectables? », a-t-il demandé, soulignant que les pipelines des concurrents comptaient huit produits injectables pour chaque paire de comprimés en cours de développement. « Nous nous préparons à tous les scénarios, y compris celui-là. »

UN RENVERSEMENT DE SITUATION

Si elle se concrétisait, cette répartition dépasserait les prévisions de Wall Street, qui tablent sur une part des traitements oraux comprise entre 14 % et 40 % d’un marché de l’obésité qui devrait atteindre entre 100 et 150 milliards de dollars d’ici 2030.

La situation de Novo s’est radicalement inversée depuis que le lancement en 2021 de son médicament amaigrissant Wegovy avait contribué à en faire la société cotée la plus valorisée d’Europe. Son action a chuté de plus de 70 % par rapport à son plus haut niveau, tandis que Lilly a dépassé sa part de marché.

La société a trouvé un certain répit grâce à son médicament Wegovy. Les traitements oraux représentent désormais environ un tiers des prescriptions liées à l’obésité aux États-Unis depuis le lancement du médicament, selon les présentations de la société lundi, Novo captant plus de 80 % des nouvelles prescriptions orales.

Ce médicament a généré près de 5,5 milliards de couronnes danoises (843 millions de dollars) de ventes au premier semestre.

Le portefeuille de produits oraux de Novo contre l’obésité comprend le zenagamtide, un comprimé de nouvelle génération à double action, un analogue oral de l’amyline et un médicament à petites molécules.

Mike Doustdar a ajouté que le Wegovy oral était protégé de la concurrence des génériques jusqu’au « milieu et à la fin des années 30 » grâce à des brevets couvrant sa technologie d’administration SNAC, répondant ainsi aux inquiétudes des investisseurs concernant une « falaise des brevets » lorsque le principe actif, le sémaglutide, perdra son exclusivité au début des années 2030.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 170,450 USD NYSE +0,49%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
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