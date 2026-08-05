Le directeur général de Novo affirme que les revers exigent d'accélérer la recherche et les acquisitions, alors que les investisseurs s'inquiètent du portefeuille de produits en développement

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* Le directeur général: Novo doit accélérer ses efforts de recherche après les échecs de ses essais cliniques

* M. Doustdar fête son premier anniversaire à la tête de l'entreprise, où il mène un redressement après une chute de la valorisation

* Novo Nordisk revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour 2026

* Le titre recule de 4,9 % à Copenhague après la chute des ADR cotés aux États-Unis

* Le directeur général: des opportunités pour la recherche sur le GLP-1 au-delà de l’obésité et du diabète

(Mise à jour des cours de l'action au deuxième paragraphe, ajout de citations tirées de l'interview du directeur général dans la dernière section) par Stine Jacobsen et Maggie Fick

Mike Doustdar, directeur général de Novo Nordisk NOVOb.CO , a cherché mercredi à rassurer les investisseurs sur la capacité du laboratoire pharmaceutique à reconstituer son portefeuille de produits, s'engageant à accélérer la recherche et à réaliser des acquisitions complémentaires après que la révision à la hausse des prévisions pour 2026 n'ait pas réussi à redonner confiance. Le laboratoire danois a revu à la hausse ses prévisions de bénéfices et de chiffre d’affaires pour l’ensemble de l’année mardi en fin de journée, mais les investisseurs se sont plutôt concentrés sur les ventes légèrement inférieures aux attentes de son nouveau comprimé Wegovy et sur un nouveau revers pour le CagriSema, médicament de nouvelle génération contre l’obésité, ce qui a entraîné une baisse du cours de l’action en début de séance. Le titre reculait de 4,9 % à 10h31 GMT. M. Doustdar a déclaré que Novo évaluait plusieurs cibles d’acquisition pour compléter sa recherche interne, mais restait axé sur des opérations de complément de gamme de petite envergure plutôt que sur de grandes acquisitions.

"En raison de ce revers, nous devons multiplier les tentatives. Nous devons être plus rapides, tirer les leçons de nos échecs et nous réinventer une nouvelle fois", a déclaré M. Doustdar, faisant référence aux récents résultats décevants des essais cliniques.

Novo est sous pression après avoir perdu du terrain face à son concurrent américain Eli Lilly LLY.N sur le marché des médicaments contre l’obésité, dont les analystes estiment qu’il représentera plus de 100 milliards de dollars par an d’ici 2030. Son nouveau comprimé et son portefeuille de nouveaux médicaments constituent une priorité pour les investisseurs.

NOVO A BESOIN D’UN PORTEFEUILLE DE PRODUITS SOLIDE À L’APPROCHE DE L’EXPIRATION DES BREVETS

M. Doustdar, en poste depuis un an à la tête de l’entreprise, tente de convaincre les investisseurs que Novo est en mesure de mettre au point de nouveaux médicaments phares contre l’obésité avant que le semaglutide, le principe actif de ses traitements Wegovy et Ozempic, ne perde sa protection par brevet au début de la prochaine décennie.

Une série d’échecs lors d’essais cliniques de phase avancée a renforcé les appels des investisseurs en faveur de partenariats et a attiré l’attention sur la R&D de Novo.

"L’entreprise doit disposer d’un solide portefeuille de projets pour résister à la pression lorsque le sémaglutide arrivera en fin de brevet", a déclaré Morten Gregersen, gestionnaire de portefeuille en chef chez Formuepleje, gestionnaire d’actifs danois et actionnaire de Novo.

"CagriSema est une nouvelle déception, qui souligne probablement le principal problème stratégique de Novo."

L’action de Novo, cotée à Copenhague, reculait d’environ 4 % mercredi matin. Elle a progressé d’environ 30 % par rapport à son plus bas niveau de mars, mais reste à moins d’un tiers de son pic de 2024, année où Novo était temporairement devenue la société cotée la plus valorisée d’Europe. M. Doustdar a indiqué que le comprimé Wegovy, lancé cette année aux États-Unis, au Royaume-Uni et aux Émirats arabes unis, avait conquis environ 90 % du marché des traitements oraux contre l’obésité, malgré la concurrence du comprimé de Lilly. Il a ajouté que Novo prévoyait de commercialiser ce médicament en Allemagne "prochainement".

Le directeur financier, Karsten Munk Knudsen, a expliqué que la révision à la hausse des prévisions s’expliquait par des ventes de GLP-1 supérieures aux attentes et par la croissance hors des États-Unis, tandis que Novo s’attend toujours à une baisse des ventes aux États-Unis cette année.

AU-DELÀ DU SEMAGLUTIDE

L'échec du médicament cardiovasculaire ziltivekimab et les récents revers essuyés par le médicament contre l'obésité et le diabète CagriSema inciteraient Novo à accélérer le rythme plutôt qu'à changer de cap, a déclaré M. Doustdar.

Novo va accélérer la recherche, poursuivre des acquisitions complémentaires et élargir son champ d’action au-delà de l’obésité et du diabète, a-t-il ajouté.

L’une des premières mesures prises par M. Doustdar en tant que directeur général a été de regrouper les unités de R&D de Novo sous la responsabilité d’un seul dirigeant plutôt que de deux, ce qui a permis d’accélérer la prise de décision et les délais de développement, a-t-il déclaré à Reuters lors d’un entretien.

M. Doustdar a indiqué que Novo dévoilerait davantage de projets en phase précoce lors de sa journée des investisseurs en septembre, reconnaissant que les investisseurs restaient sceptiques car de nombreux programmes n’avaient pas encore été rendus publics.

Novo regarde également au-delà du diabète et de l’obésité. M. Doustdar a déclaré que la biologie sous-jacente aux médicaments à base de GLP-1 pourrait ouvrir la voie à des traitements pour des pathologies telles que la dépendance et les maladies de la peau. Novo "suivra la science", a-t-il déclaré.

Pour l’instant toutefois, les investisseurs restent focalisés sur les résultats décevants des essais cliniques du CagriSema, un médicament que Novo prévoit toujours de commercialiser l’année prochaine.

"Cela met en lumière le portefeuille de produits de Novo Nordisk et sa solidité", a déclaré AL Sydbank dans une note adressée à ses clients, ajoutant que si les résultats financiers de Novo auraient dû susciter un soupir de soulagement chez les investisseurs, les dernières données et les charges de dépréciation avaient entamé le moral du marché.