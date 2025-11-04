Le directeur général de Morgan Stanley met en garde contre une correction du marché

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de Morgan Stanley, Ted Pick, a averti mardi que les marchés boursiers mondiaux pourraient se diriger vers une correction.

"Nous devrions nous réjouir de la possibilité qu'il y ait des baisses, de 10 à 15 %, qui ne soient pas dues à une sorte d'effet de falaise macroéconomique", a-t-il déclaré lors du Global Financial Leaders' Investment Summit à Hong Kong.