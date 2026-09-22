Le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, se joindra aux dirigeants du secteur technologique lors du dîner entre Trump et Xi, selon Bloomberg News

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Mark Zuckerberg, directeur général de Meta Platforms META.O , devrait assister cette semaine à un dîner d'État organisé à la Maison Blanche en l'honneur du président chinois Xi Jinping, aux côtés de plusieurs autres dirigeants du secteur technologique, a rapporté mardi Bloomberg News, citant une source proche de l'organisation.

Reuters n’a pas pu vérifier immédiatement cette information.