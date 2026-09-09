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Le directeur général de Marriott indique que le ralentissement du chiffre d'affaires au Moyen-Orient s'est atténué en juillet, alors que les risques liés à la guerre persistent
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 19:37
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Anshuman Tripathy

La baisse du chiffre d’affaires des hôtels de Marriott International MAR.O au Moyen-Orient s’est considérablement ralentie en juillet, malgré les conflits régionaux qui persistent et continuent d’entraîner des retards dans les projets de développement, a déclaré mercredi le directeur général Anthony Capuano.

La demande soutenue en matière de loisirs et de voyages estivaux a aidé les entreprises du secteur du voyage à compenser en partie l'impact du conflit au Moyen-Orient, mais une nouvelle vague d'attaques de représailles entre les États-Unis et

l'Iran cette semaine a accru l'incertitude, pesant sur le chiffre d'affaires des opérateurs hôteliers et des agences de voyage en ligne et assombrissant leurs perspectives.

Voici quelques détails supplémentaires:

* S’exprimant lors de la conférence « Gaming and Lodging » organisée par Bank of America, M. Capuano a indiqué que le revenu par chambre disponible (RevPAR) au Moyen-Orient avait chuté de 12 % en glissement annuel en juillet, dépassant les prévisions de Marriott et marquant une forte reprise par rapport à la chute de 43 % enregistrée au cours du deuxième trimestre.

* Si le Moyen-Orient ne représente qu’environ 3 % des revenus mondiaux de Marriott, il compte pour 6 % de son portefeuille de projets de développement.

* M. Capuano a déclaré que les goulets d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement et les interruptions des flux de capitaux résultant du conflit régional ont entraîné des retards dans les projets, ce qui a conduit Marriott à tabler sur une croissance nette de ses unités pour l’ensemble de l’année se situant dans la fourchette basse de ses objectifs.

* Néanmoins, l’orientationvers des dépenses axées sur les expériences soutient l’un des contextes de demande touristique les plus dynamiques depuis près d’une décennie, a-t-il ajouté.

* “Les consommateurs, toutes catégories démographiques confondues, privilégient les voyages et les expériences plutôt que la consommation de biens matériels”, a déclaré M. Capuano.

* Marriott a indiqué que son chiffre d’affaires mondial lié à l’hébergement avait augmenté de 7 % en juillet, porté par une hausse de 8 % aux États-Unis et au Canada. Le RevPAR a progressé de 5 % dans le segment luxe, de 4 % dans les marques haut de gamme et sélectives, et de 5 % dans le segment milieu de gamme.

* M. Capuano a rejeté l’idée selon laquelle la vigueur actuelle du secteur du voyage ne serait qu’un pic passager de “voyages de revanche” post-pandémie, soulignant une dynamique généralisée à travers toutes les tranches d’âge et toutes les marques.

* “Cette idée selon laquelle les tendances du RevPAR seraient presque exclusivement tirées par le segment de luxe est tout simplement inexacte.”

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