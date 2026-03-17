Le directeur général de Lufthansa déclare au magazine que le conflit lié à l'Iran diminuera la domination des transporteurs du Golfe en Asie

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La compagnie allemande Lufthansa

LHAG.DE s'attend à ce que la domination des transporteurs du Golfe comme Emirates et Qatar Airways sur les routes asiatiques soit réduite par le conflit lié à l'Iran, a déclaré le directeur général Carsten Spohr au magazine économique Manager Magazin dans une interview publiée mardi.

"Les principaux hubs des transporteurs du Golfe sont situés dans une région qui est désormais clairement exposée à de nouveaux risques. Il reste à voir ce que cela signifie pour l'avenir du transport aérien mondial", a-t-il déclaré.