Le directeur général de Lufthansa déclare au magazine que la guerre en Iran diminuera la domination des transporteurs du Golfe en Asie

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(Ajoute d'autres citations au paragraphe 3)

La compagnie allemande Lufthansa

LHAG.DE s'attend à ce que la domination des transporteurs du Golfe comme Emirates et Qatar Airways sur les routes asiatiques soit réduite par la guerre en Iran , a déclaré le directeur général Carsten Spohr au magazine économique Manager Magazin dans une interview publiée mardi.

"Les principaux hubs des transporteurs du Golfe sont situés dans une région qui est désormais clairement exposée à de nouveaux risques. Il reste à voir ce que cela signifie pour l'avenir du transport aérien mondial", a-t-il déclaré.

M. Spohr a ajouté que la guerre découragerait également les récents pourparlers visant à accorder à Emirates davantage de créneaux de décollage et d'atterrissage dans les aéroports allemands.

"La souveraineté européenne est affaiblie si nous sommes de moins en moins capables de nous connecter aux marchés asiatiques en pleine croissance via nos propres itinéraires et si nous devenons de plus en plus dépendants de plates-formes situées en dehors de l'Europe", a-t-il déclaré.

En ce qui concerne les liaisons avec l'Amérique du Nord, il a indiqué que Lufthansa avait pu compenser le ralentissement de la demande des Européens se rendant aux États-Unis l'année dernière par une augmentation dans l'autre sens.

"Nous nous attendons à ce qu'il y ait plus d'Américains que d'Européens à bord de nos avions sur les routes de l'Atlantique Nord cet été", a déclaré M. Spohr.