Le directeur général de longue date de CarMax, Bill Nash, quitte l'entreprise ; les actions plongent

KMX.N , Bill Nash, quittera ses fonctions d'ici la fin du mois, a déclaré jeudi le distributeur de voitures d'occasion, qui prévoit un bénéfice faible au troisième trimestre, alors qu'il s'efforce de réduire les coûts et de mieux gérer la baisse de la demande de véhicules.

Les actions de la société ont chuté de plus de 15 %. Si l'on tient compte des mouvements de la séance, elles ont perdu environ 58 % de leur valeur depuis le début de l'année.

Le plus grand distributeur américain de véhicules d'occasion a rencontré des difficultés pour revendre les véhicules aux prix plus élevés qu'il a payés pour eux, après qu'une augmentation de la demande induite par les tarifs au début de l'année a déclenché une chute du marché.

"Nous rendons l'achat et la vente de voitures simples, transparents et personnalisés... cependant, nos résultats récents ne reflètent pas ce potentiel et un changement est nécessaire", a déclaré le président du conseil d'administration, Tom Folliard.

En outre, l'explosion du crédit dans le secteur automobile a rendu l'obtention de prêts plus difficile pour les acheteurs.

Le directeur général sortant, Bill Nash, qui occupe ce poste depuis près de dix ans, passera la main le 1er décembre à David McCreight, membre du conseil d'administration, qui apporte plus de vingt ans d'expérience dans des entreprises de vente au détail telles que Lululemon LULU.O .

David McCreight dirigera la société par intérim jusqu'à ce qu'un directeur général permanent soit identifié et prenne la relève, a indiqué la société.

"La déconnexion des activités de CarMax de l'environnement plus large des voitures d'occasion soulève des questions importantes quant à sa capacité à gagner régulièrement des parts de marché à l'avenir, en attendant une sorte de réinitialisation stratégique, qui restera probablement en mouvement" jusqu'à ce qu'un nouveau directeur général soit nommé, a déclaré Sharon Zackfia, analyste chez William Blair.

CarMax a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à une baisse de 8 % à 12 % des ventes de magasins comparables au troisième trimestre, citant une demande de détail atone et des dépenses de marketing plus élevées.

La société a également prévu un bénéfice net pour le troisième trimestre de l'ordre de 18 cents à 36 cents par action, bien en deçà de l'estimation des analystes de 70 cents par action, selon les données compilées par LSEG.

CarMax a déclaré que ses prévisions de bénéfices incluaient des dépenses liées au changement de direction et à certaines réductions d'effectifs.