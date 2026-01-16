Le directeur général de l'unité vie de Prudential Financial au Japon doit démissionner à la suite d'une inconduite généralisée du personnel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte avec l'annonce officielle de l'entreprise. Modifie le mot-clé de l'emballage média par rapport à PRUDENTIAL-JAPAN/JAPON)

Le directeur général de l'unité japonaise d'assurance-vie de Prudential Financial PRU.N va démissionner à la suite de révélations de fautes commises par une centaine d'employés pour un montant total d'environ 3,1 milliards de yens (19,60 millions de dollars), y compris des détournements de fonds, a déclaré la société japonaise vendredi.

L'unité japonaise de la société américaine de services financiers diversifiés a déclaré dans un communiqué que 498 clients étaient concernés par les fautes récemment découvertes, telles que des employés recevant indûment des fonds par le biais de sollicitations d'investissement et empruntant personnellement de l'argent à des clients.

Le président-directeur général Kan Mabara devrait quitter ses fonctions à compter du 1er février, a indiqué la société. Hiromitsu Tokumaru, président et directeur général de Prudential Gibraltar Financial Life Insurance, remplacera Mabara.

Le journal Asahi avait déjà fait état, vendredi, d'une faute généralisée.

L'unité Prudential, qui avait signalé la faute pour la première fois en 2024, a déclaré qu'elle menait un examen depuis le mois d'août de cette année-là après avoir découvert de nombreux cas de fautes financières similaires commises par des employés et d'anciens employés pendant ou après leur emploi.

(1 $ = 158,1600 yens)