Le directeur général de Kyivstar déclare qu'un accord de paix entre la Russie et l'Ukraine augmenterait la valeur de l'entreprise après son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Une résolution pacifique de la guerre entre la Russie et l'Ukraine augmenterait la valeur de l'opérateur de téléphonie mobile ukrainien Kyivstar de manière significative, a déclaré son directeur général Oleksandr Komarov vendredi avant l'introduction en bourse de la société à New York.

"Nous serons le meilleur atout pour la communauté internationale des investisseurs pour investir en Ukraine, pour investir dans la reprise ukrainienne, pour investir dans le soutien ukrainien", a déclaré Oleksandr Komarov dans une interview accordée à Reuters.

Kyivstar devrait commencer à négocier sur le Nasdaq plus tard ce vendredi, devenant ainsi la première société ukrainienne cotée en bourse aux États-Unis.

L'introduction en bourse coïncide avec un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, une réunion étroitement surveillée par l'Ukraine et les nations européennes comme un tournant potentiel dans les négociations de paix.