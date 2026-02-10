Le directeur général de Kering refuse de commenter la licence Gucci et souhaite discuter directement avec Coty

Le directeur général de Kering

PRTP.PA , Luca de Meo, a refusé de dire s'il serait intéressé par la reprise de la licence des produits de beauté Gucci, actuellement détenue par Coty COTY.N , avant l'expiration du contrat en 2028.

Répondant à la question d'un analyste après la publication des résultats de 2025 mardi, De Meo a ajouté que la société continuait à respecter le contrat actuel et a déclaré qu'il aimerait avoir des discussions à ce sujet directement avec Coty.