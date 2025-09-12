Le directeur général de Kenvue a fait pression sur RFK Jr. pour qu'il ne cite pas le Tylenol comme cause de l'autisme, selon le WSJ

(Ajout du commentaire du HHS au paragraphe 5)

Le directeur général intérimaire de Kenvue, Kirk Perry, a rencontré Robert F. Kennedy Jr. pour tenter de le dissuader de citer le Tylenol comme cause potentielle de l'autisme dans un prochain rapport, a déclaré le Wall Street Journal vendredi, citant une personne familière avec le sujet.

Lors de la réunion organisée à la hâte cette semaine, Perry a fait valoir qu'il n'y avait pas de lien évident entre les deux, selon le rapport.

Le WSJ a rapporté le 5 septembre que le ministre américain de la santé prévoyait d'annoncer que l'utilisation du Tylenol, un analgésique en vente libre très répandu, chez les femmes enceintes était potentiellement liée à l'autisme, contrairement aux directives médicales qui affirment que son utilisation est sans danger.

Les actions de Kenvue ont chuté de plus de 9 %, à 18,62 dollars, après le rapport de la semaine dernière. L'action a légèrement augmenté vendredi.

Tant que le rapport final n'est pas publié, toute affirmation concernant ses conclusions est spéculative, a déclaré le ministère américain de la santé et des services sociaux dans une réponse envoyée par courrier électronique.

Comme nous le ferions avec tout régulateur qui nous sollicite, nous nous sommes engagés dans un échange scientifique avec le secrétaire et les membres de son équipe en ce qui concerne la sécurité de nos produits, a déclaré Kenvue dans une réponse envoyée par courrier électronique.

La société a déclaré qu'elle continuait à penser que la prise d'acétaminophène - l'ingrédient actif du Tylenol - ne provoquait pas l'autisme.

Les affirmations d'un lien potentiel ont fait l'objet de poursuites judiciaires intentées par des parents et des militants de l'autisme aux États-Unis contre des détaillants.

Ashley Keller, un avocat qui dirige le procès concernant les allégations selon lesquelles le Tylenol pris pendant la grossesse peut provoquer l'autisme chez la progéniture, a déclaré qu'il signalerait une déclaration du HHS sur le lien présumé à la cour d'appel américaine chargée de déterminer s'il y a lieu de relancer les poursuites.

Les poursuites ont été rejetées après qu'un juge a déclaré que les preuves scientifiques citées par les plaignants étaient inadéquates.

("Je prévois que si le HHS va jusqu'au bout et fait ce qu'il faut, j'en informerai la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit) ", a déclaré Ashley Keller. "C'est tout à fait pertinent."

Selon les chercheurs , il n'existe aucune preuve solide d'un lien entre l'utilisation du médicament et l'autisme.