Le directeur général de Kemper, Joseph Lacher Jr., démissionne

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

15 octobre - ** Les actions de l'assureur américain Kemper Corp KMPR.N chutent de 7,78% à 46,45$

** Plus tôt dans la séance, l'action a atteint 45,64 $, son niveau le plus bas depuis le début du mois d'août

** Joseph P. Lacher, Jr. quitte son poste de président et de directeur général de KMPR, après près d'une décennie à ce poste

** La compagnie nomme C. Thomas Evans, Jr. au poste de directeur général par intérim, avec effet immédiat

** Lacher restera au sein de la société en tant que conseiller jusqu'à la fin de l'année afin de soutenir le processus de transition

** Depuis le début de l'année, l'action a chuté d'environ 30 %, y compris les mouvements de la séance