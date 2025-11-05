Le directeur général de JPMorgan déclare que l'Argentine pourrait ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire et que la Fed restera probablement indépendante

L'Argentine pourrait ne pas avoir besoin d'un prêt bancaire, a déclaré mercredi le directeur général de JPMorgan JPM.N , Jamie Dimon, ajoutant que le président argentin Javier Milei fait du bon travail pour redresser l'économie en difficulté du pays. S'adressant à Reuters à Detroit, M. Dimon a également déclaré qu'il pensait que la Réserve fédérale américaine continuerait à être indépendante, bien qu'il ait souligné que le président américain Donald Trump continuerait à dire ce qu'il pense et qu'aucun président n'a jamais favorisé des taux d'intérêt élevés.

Le mois dernier, le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, a déclaré que le ministère travaillait avec des banques et des fonds d'investissement pour créer une facilité de 20 milliards de dollars afin d'investir dans la dette souveraine de l'Argentine. Mais un groupe de banques américaines, dont JPMorgan, Bank of America BAC.N et Goldman Sachs GS.N , ont hésité à prêter une telle somme à l'Argentine sans garanties ou sûretés.

M. Dimon, qui dirige la plus grande banque américaine, a déclaré qu'un prêt bancaire n'était peut-être pas nécessaire, mais que les prêteurs étaient prêts à apporter leur aide. Le parti de M. Milei a remporté la victoire lors des élections législatives de mi-mandat le mois dernier, les électeurs lui ayant donné le mandat de poursuivre sa réforme radicale de l'économie malgré le mécontentement général suscité par ses mesures d'austérité draconiennes.

Le président argentin est "une force de la nature" qui s'efforce d'annuler des décennies de mauvaises politiques qui ont réduit l'importance relative de l'Argentine dans l'économie mondiale, a ajouté M. Dimon.

Ses politiques ont permis de réduire l'inflation et d'augmenter la croissance, et M. Dimon a déclaré que le pays pourrait bénéficier de 100 milliards de dollars d'investissements étrangers s'il poursuivait les réformes, sans préciser l'origine de ce chiffre.

INDÉPENDANCE DE LA FED Les attaques de M. Trump contre les responsables politiques de la Réserve fédérale sont apparues comme la plus grande menace depuis des décennies pour l'indépendance de la banque centrale, qui est largement considérée comme essentielle pour contenir l'inflation et maintenir la stabilité du système financier mondial. La menace sans précédent de M. Trump de limoger la gouverneure de la Fed, Lisa Cook, en raison d'allégations d'irrégularités liées à des prêts hypothécaires, et la pression incessante qu'il exerce sur le président de la Fed, Jerome Powell () () pour qu'il réduise les taux d'intérêt mettent à l'épreuve les limites du pouvoir présidentiel sur la banque centrale américaine.

Mais M. Dimon a déclaré qu'il pensait que la banque centrale resterait indépendante.