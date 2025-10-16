Le directeur général de JPMorgan Chase déclare que l'entreprise s'intéresse aux banques d'Europe et d'Amérique latine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , Jamie Dimon, a déclaré jeudi que la plus grande banque américaine s'intéressait aux banques d'Europe et d'Amérique latine.

Il a fait ces commentaires en réponse au commentaire économique de la présidente exécutive de Banco Santander

SAN.MC , Ana Botín, qui a présenté les perspectives de croissance dans les deux régions.

"Nous examinons toutes les banques de la région (en Europe)... nous examinons également les banques d'Amérique latine", a déclaré Dimon, sans préciser s'il s'agissait d'acquisitions.