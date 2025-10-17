Le directeur général de Jefferies affirme que la banque a été escroquée par le fabricant de pièces automobiles First Brands

Les actions de Jefferies se redressent après la chute de jeudi

"Nous pensons avoir été escroqués", déclare le directeur général de Jefferies

L'effondrement de First Brands et de Tricolor perturbe le marché du crédit

(Mise à jour des actions aux paragraphes 8-9) par Manya Saini

Jefferies JEF.N a été escroquée par le fabricant de pièces automobiles en faillite First Brands Group, a déclaré son directeur général Rich Handler lors de la journée des investisseurs qui s'est tenue jeudi.

Son commentaire s'inscrit dans un contexte où plusieurs sociétés financières allèguent des fraudes, tandis que le ministère américain de la Justice enquête également sur la société.

"Je dirai simplement qu'il s'agit de nous personnellement, nous pensons que nous avons été escroqués", a déclaré Handler dans un document réglementaire publié vendredi, ajoutant que malgré cela, l'environnement reste généralement bon.

L'effondrement de First Brands et de Tricolor, banque et concessionnaire de véhicules à risque, a ébranlé le marché du crédit de Wall Street, qui pèse plusieurs milliers de milliards de dollars et comprend des prêts à effet de levier, des obligations de prêts garantis, des fonds de financement du commerce et des prêts automobiles à risque.

"Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres problèmes de ce genre... Je pense qu'il y a actuellement une lutte entre les banques et les prêteurs directs qui veulent tous se montrer du doigt et dire, c'est votre faute, non, c'est votre faute", a déclaré Handler aux analystes et aux investisseurs.

L'action de Jefferies s'est effondrée après que First Brands a révélé un passif de plus de 10 milliards de dollars lors de son dépôt de bilan fin septembre.

« L'action est en baisse en raison de préoccupations "atmosphériques" concernant le crédit, car les gestionnaires de crédit, les BDC (Business Development Companies), et de nombreuses banques ont tous été sous pression, pour des raisons que nous considérons comme douteuses », ont déclaré les analystes d'Oppenheimer dans une note.

Les actions de la banque ont regagné une partie du terrain perdu vendredi, progressant de 5 % après une chute brutale au cours de la séance précédente.

Le marché dans son ensemble a subi les répercussions des craintes liées au crédit en Europe et en Asie, avant que le secteur bancaire américain ne rebondisse à New York grâce à de solides bénéfices.

SÉPARATION DU FONDS FIRST BRANDS

Le président de Jefferies, Brian Friedman, a déclaré que le fonds pris dans l'effondrement de First Brands est séparé de son activité de banque d'investissement.

"C'est un peu comme la muraille de Chine 101. Il n'y a rien de plus à dire", a-t-il déclaré. "Les deux n'ont absolument aucune relation et, en fait, la décision prise en 2019 par l'équipe de gestion d'actifs de Point Bonita de s'engager avec First Brands était absolument indépendante et déconnectée de tout ce qui concerne la banque d'investissement »

"Nous avons estimé que l'exposition directe de l'entreprise aux retombées de First Brands était relativement faible, après les recouvrements - confortablement inférieure à 100 millions de dollars", a déclaré Sean Dunlop, analyste chez Morningstar.

Au début du mois, Jefferies avait déclaré que son exposition à First Brands était limitée et que toute perte potentielle serait "facilement absorbable".

La banque avait qualifié la réaction de l'action d'exagérée tout en révélant que son fonds Leucadia Asset Management détenait environ 715 millions de dollars de créances liées à First Brands.

Jeudi, les actions des banques régionales américaines ont chuté après que Zions Bancorporation ZION.O a révélé une perte de 50 millions de dollars au troisième trimestre, tandis que Western Alliance WAL.N a intenté un procès contre un emprunteur, alléguant une fraude.