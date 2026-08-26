Le directeur général de Hyundai Motor affirme ne pas s'inquiéter des droits de douane américains tant qu'ils s'appliquent à tout le monde

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Correction du nom de l'événement au paragraphe 4)

Le directeur général de Hyundai Motor

005380.KS , Jose Munoz, a déclaré mercredi à Reuters qu'il ne s'inquiétait pas des droits de douane américains tant qu'ils s'appliquaient à tout le monde, affirmant: “Nous devons faire avec.”

Le constructeur automobile sud-coréen est soumis à des droits de douane américains de 15% sur les véhicules, depuis que Séoul a signé un accord commercial avec Washington l'année dernière.

“Je ne suis pas particulièrement inquiet au sujet des droits de douane américains tant qu’ils s’appliquent à tout le monde”, a-t-il ajouté.

Jose Munoz a fait ces déclarations en marge de la Journée des investisseurs et des directeurs généraux du constructeur automobile à Séoul, en présence d’analystes et de journalistes.