Le directeur général de HSBC déclare que la confiance de la banque dans le Golfe reste inchangée dans le contexte du conflit iranien

* Georges Elhedery de HSBC maintient sa conviction concernant le CCG

* Le Moyen-Orient contribue à hauteur de 5 % aux bénéfices annuels de HSBC

* Les banques occidentales se sont rapidement développées dans la région ces dernières années

Le directeur général de HSBC

HSBA.L 0005.HK a déclaré lundi que la banque restait confiante dans les perspectives économiques des Etats du Golfe, alors que la région et le Moyen-Orient dans son ensemble se préparent au choc économique de la guerre américano-israélienne contre l'Iran.

Georges Elhedery a déclaré que la HSBC "reste convaincue des fondamentaux et de l'avenir du CCG (Conseil de coopération du Golfe) ", ce qui constitue l'un des premiers commentaires d'un patron de banque internationale sur la crise qui s'aggrave.

À l'instar de nombreux prêteurs internationaux, HSBC a cherché à se développer dans le Golfe et a souligné que la région était essentielle à la stratégie de son groupe, qui consiste à tirer parti des transactions mondiales interrégionales et des flux de capitaux pour stimuler la rentabilité globale de la banque.

HSBC ne divulgue pas la contribution du Moyen-Orient à ses bénéfices, mais un calcul effectué par Reuters à partir des chiffres de l'entreprise a montré que ses activités aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite, qui représentent la grande majorité de son activité dans la région, ont contribué ensemble à 5 % des bénéfices globaux du groupe chaque année au cours des cinq dernières années.

"HSBC maintient sa confiance dans le CCG et dans la force, la résilience et la promesse à long terme de la région", a déclaré Georges Elhedery dans un communiqué lundi. "Nous continuons à croire que les années à venir apporteront un regain de stabilité, de croissance et de prospérité."

Lors d'une conférence téléphonique organisée le 25 février, Georges Elhedery a déclaré aux investisseurs que "le corridor Asie-Moyen-Orient est en train de devenir un axe déterminant de la croissance mondiale", ajoutant que les Émirats arabes unis figuraient parmi les marchés clés de la stratégie de la banque visant à accroître les frais de gestion de patrimoine.

Depuis le début de la guerre il y a dix jours, des drones et des missiles balistiques iraniens ont frappé des pays du CCG, qui comprend l'Arabie saoudite, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Koweït, le Qatar et Oman, perturbant gravement les exportations de pétrole et de gaz , qui sont à la base des revenus régionaux.