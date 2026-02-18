Le directeur général de HF Sinclair prend volontairement congé dans le cadre de l'examen de la divulgation d'informations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le directeur général de HF Sinclair prend un congé volontaire

*

Le comité d'audit examine les contrôles de divulgation

*

Les actions chutent de plus de 8 % dans les échanges avant bourse

(Ajout de détails aux paragraphes 3 à 5)

HF Sinclair DINO.N a déclaré mercredi que son directeur général Tim Go avait pris un congé volontaire, le président du conseil d'administration Franklin Myers assurant l'intérim pendant que le raffineur examine certains processus de divulgation.

Les actions du raffineur ont chuté de près de 8,4 % dans les transactions de pré-marché, après que la société a déclaré que le comité d'audit évaluait les questions liées à ses contrôles de divulgation. La société a également déclaré qu'elle avait publié les résultats de 2025 sur une base non auditée et qu'elle prévoyait de déposer son rapport annuel dans les délais.

Le conseil d'administration a demandé à son comité de nomination, de gouvernance et de responsabilité sociale d'entamer un processus visant à déterminer les actions futures à entreprendre concernant le rôle du directeur général, qu'il soit intérimaire ou permanent.

L'entreprise n'a pas fourni de détails sur la nature des questions de divulgation en cours d'examen.

M. Go, qui a été nommé directeur général en 2023 et qui est également président et membre du conseil d'administration, a demandé son congé le 17 février, a indiqué l'entreprise.

DES RÉSULTATS TRIMESTRIELS SOLIDES

HF Sinclair a toutefois enregistré un bénéfice supérieur aux prévisions pour le quatrième trimestre, grâce à des marges de raffinage plus élevées pour ses produits.

Les marges trimestrielles des raffineries américaines, mesurées par la marge de craquage 3-2-1 CL321-1=R , ont augmenté d'environ 45 % en moyenne au quatrième trimestre par rapport à l'année précédente.

Les marges des producteurs de carburants américains ont commencé à se redresser après avoir atteint leur plus bas niveau sur plusieurs années en 2024, un recul qui faisait suite à la hausse déclenchée par les sanctions imposées à la Russie à la suite de son invasion de l'Ukraine, qui avait restreint l'offre mondiale.

La marge brute ajustée des raffineries de la société a plus que doublé pour atteindre 16,28 dollars par baril au cours de la période.

Ses volumes de production trimestriels ont augmenté de 2,7 % à 620 010 barils par jour, tandis que l'utilisation de la raffinerie était de 82,1 %, contre 82,9 % l'année précédente.

HF Sinclair a affiché un bénéfice ajusté de 1,20 $ par action pour les trois mois se terminant le 31 décembre, alors que les analystes estimaient en moyenne 45 cents, selon les données compilées par LSEG.