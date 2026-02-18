Les discussions Ukraine-Russie à Genève se terminent sans avancée visible

Une illustration montre un modèle miniature de Donald Trump imprimé en 3D et des drapeaux russe et ukrainien

Une nouvelle session de pourparlers entre Ukrainiens et Russes a duré environ ‌deux heures mercredi à Genève et s'est achevée sans avancée visible, les deux parties évoquant des discussions "difficiles" qui sont toutefois appelées à se poursuivre à une date ultérieure.

En ​dépit de la forte pression exercée par le président américain Donald Trump pour arracher un accord, notamment sur son homologue ukrainien Volodimir Zelensky qui s'en est ému, les négociateurs ne semblent pas avoir significativement rapproché leurs positions au cours des deux journées de discussions en Suisse.

Le chef de la délégation ukrainienne, Roustem Oumerov, a évoqué des "progrès" ​et des "clarifications", tout en disant ne pas pouvoir fournir davantage de détails pour le moment.

Volodimir Zelensky a pour sa part déclaré aux journalistes sur la boucle WhatsApp de la présidence ukrainienne que les discussions à Genève avaient ​été "difficiles" et que les positions des belligérants demeuraient "éloignées".

Il a également accusé Moscou de "tenter de ⁠faire traîner en longueur des négociations qui auraient déjà pu atteindre leur dernière phase", dans un message publié sur le réseau social X.

Selon l'agence de ‌presse russe RIA, le chef de la délégation russe à Genève, Vladimir Medinsky, a également déclaré que les discussions avaient été "difficiles" et indiqué que de nouvelles négociations auraient lieu "prochainement", sans fournir de date.

"Les discussions ont été difficiles mais professionnelles. La prochaine réunion aura lieu ​prochainement", a-t-il dit.

Ces pourparlers, menés sous l'égide des Etats-Unis, se ‌sont tenus alors que Donald Trump a suggéré à deux reprises ces derniers jours qu'il incombait à l'Ukraine et ⁠Volodimir Zelensky de faire le nécessaire pour parvenir à un accord.

Dans une interview accordée au site d'information Axios publiée mardi, Volodimir Zelensky a estimé qu'il n'était "pas juste" que Donald Trump demande publiquement à Kyiv, et non à Moscou, de faire des concessions dans le cadre des négociations de paix.

"J'espère que ce n'est qu'une tactique de sa ⁠part et non une décision définitive", ‌a dit le dirigeant ukrainien.

DES "PROGRÈS SIGNIFICATIFS", SELON WITKOFF

Volodimir Zelensky a également prévenu que, en cas de référendum sur cette question, les Ukrainiens ⁠rejetteraient tout plan prévoyant que l'Ukraine cède à la Russie des territoires dont cette dernière n'est pas parvenue à s'emparer dans la région orientale du Donbass.

Le président ‌ukrainien a de nouveau remercié Donald Trump pour ses efforts et déclaré qu'il ne subissait pas le même genre de pressions lors de ses ⁠conversations avec Steve Witkoff et Jared Kushner, respectivement émissaire spécial et gendre du président américain.

"Nous avons un respect mutuel", ⁠a-t-il dit, ajoutant qu'il n'était "pas le genre ‌de personne" à plier sous la pression.

La Russie exige que l'Ukraine lui cède les 20% de territoires de la région orientale de Donetsk dont elle n'est pas parvenue ​à s'emparer près de quatre ans après le déclenchement de son invasion à grande échelle ‌le 24 février 2022. Kyiv refuse fermement une telle concession.

Les négociations menées mardi ont porté sur "des questions pratiques et les modalités de décisions possibles", a dit le négociateur en chef ukrainien, Roustem ​Oumerov, sans fournir plus de détails.

Les responsables russes n'ont fait aucun commentaire sur le contenu des pourparlers.

Les agences de presse russes ont cité une source selon laquelle les discussions menées mardi avaient été "très tendues" et avaient duré six heures, dans différents formats bilatéraux et trilatéraux.

Mercredi, Steve Witkoff a assuré que les efforts de Trump ⁠pour amener la Russie et l'Ukraine au dialogue portaient leurs fruits.

"Le succès du président Trump dans le rapprochement des deux camps de cette guerre a permis des progrès significatifs", a-t-il dit sur le réseau X. "Les deux parties sont convenues d'informer leurs dirigeants respectifs et de poursuivre leurs efforts en vue d'un accord."

Lors d'une allocution mardi soir, Volodimir Zelensky a dit attendre un rapport de son équipe de négociation à Genève.

"Nous sommes prêts à progresser rapidement vers un accord acceptable pour mettre fin à la guerre", a-t-il dit. "La question pour les Russes est celle-ci: que veulent-ils exactement ?"

(John Revill et Olivia ​Le Poidevin; version française Camille Raynaud et Blandine Hénault)