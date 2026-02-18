Le roi du Danemark au Groenland pour afficher son soutien

Le roi du Danemark Frederik X (g) et le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen à l'aroport de Nuuk, le 18 février 2026 au Groenland ( Ritzau Scanpix / Bo Amstrup )

Le roi du Danemark Frederik X a entamé mercredi à Nuuk, la capitale du Groenland, une visite de trois jours en soutien au territoire convoité par Donald Trump.

Le roi, âgé de 57 ans, a fait un signe de la main à la dizaine de Groenlandais venus l'accueillir à l'aéroport, où l'attendait le Premier ministre groenlandais Jens-Frederik Nielsen, selon un journaliste de l'AFP sur place.

"C'est un grand plaisir pour moi d'être de retour au Groenland pour rencontrer le peuple groenlandais", a-t-il dit aux journalistes après une rencontre avec M. Nielsen, ajoutant que ce peuple et leur bien-être étaient "très proches de son coeur".

"Ils l'ont toujours été, ils le seront toujours", a déclaré Frederik X.

Sa tournée intervient alors que le Groenland a été récemment au coeur de tensions diplomatiques avec Washington, Donald Trump ayant affirmé vouloir prendre le contrôle de l'immense île arctique, au grand dam des chancelleries européennes.

En annonçant sa venue sur le territoire groenlandais fin janvier, le roi du Danemark s'était dit "profondément solidaire" des Groenlandais bouleversés par la convoitise de Donald Trump pour ce territoire autonome danois.

- "Très inquiets" -

"A travers la presse, on peut voir et sentir que les gens ont été très inquiets (...), c'est clair que cela nous préoccupe tous les deux", avait-il ajouté, associant sa femme, la reine Mary.

Uju, un homme de 44 ans, s'est déplacé jusqu'à l'aéroport mercredi pour l'arrivée du roi.

"On est venu voir le roi", a-t-il dit, parmi les drapeaux groenlandais agités par ses compatriotes. "C'est important pour nous".

Le roi Frederik X de Danemark salue la foule à son arrivée à Nuuk, au Groenland, le 18 février 2026 ( Ritzau Scanpix / Bo Amstrup )

Le souverain, dont le rôle est surtout symbolique, visite mercredi le lycée de la capitale groenlandaise, l'entreprise de pêche Royal Greenland, le siège du commandement arctique (Arctic Command) chargé de surveiller et de protéger la souveraineté du Royaume du Danemark dans la région arctique avant de finir la journée autour d'un café au centre culturel.

Il doit ensuite se rendre jeudi à Maniitsoq, à quelque 150 km au nord de Nuuk, où il rencontrera des entrepreneurs locaux.

Le souverain sera vendredi à Kangerlussuaq, plus au nord, pour visiter le centre d'entraînement arctique des troupes danoises.

Malgré un passé colonial difficile du Danemark sur ce territoire autonome, la monarchie jouit depuis longtemps d'une forte popularité au Groenland.

- Lien "intact" -

Adepte d'activités de plein air, Frederik avait participé en 2000 à une expédition à ski de quatre mois et 3.500 kilomètres à travers le Groenland, au sein de la patrouille d'élite Sirius de la marine danoise.

Carte de l'Arctique montrant les bases militaires et les installations de l'Otan et de la Russie, ainsi que les routes commerciales maritimes ( AFP / Jonathan WALTER )

Washington affirme régulièrement que le contrôle du Groenland est indispensable à la sécurité des Etats-Unis et accuse le Danemark et les Européens, de ne pas protéger suffisamment cette zone stratégique face aux ambitions russes et chinoises.

Donald Trump a toutefois renoncé à ses menaces après la signature d'un accord-cadre avec le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, visant à renforcer l'influence américaine et ouvrant sur des pourparlers entre le Danemark, le Groenland et les Etats-Unis.

En mars 2025, le vice-président américain JD Vance avait violemment critiqué l'inaction supposée du Danemark au Groenland.

"Il ne doit y avoir aucun doute sur mon amour pour le Groenland, et mon lien avec le peuple groenlandais est intact", avait alors dit Frederik X lors d'une rare déclaration.

Ces tensions ont engendré l'une des crises les plus graves de l'histoire de l'Alliance atlantique depuis 1949.