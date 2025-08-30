 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 703,90
-0,76%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Le directeur général de Goldman Sachs, John Waldron, vend des actions pour un montant d'environ 13,6 millions de dollars
information fournie par Reuters 30/08/2025 à 14:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président et directeur de l'exploitation de Goldman Sachs GS.N , John Waldron, a vendu 18 244 actions de la société, selon un document déposé vendredi.

La valeur de ces ventes est estimée à 13,6 millions de dollars sur la base du cours de clôture de vendredi, soit 745,25 dollars par action.

Waldron, largement considéré comme le successeur probable du directeur général David Solomon, détient encore environ 300 000 actions Goldman, selon des estimations basées sur les documents déposés par la société.

Les deux dirigeants ont reçu des primes de rétention d'actions de 80 millions de dollars cette année.

Waldron a rejoint le conseil d'administration de Goldman en février. Il occupe ses fonctions actuelles depuis octobre 2018, supervisant les dirigeants des trois principales divisions de la banque. Auparavant, il était coresponsable de la banque d'investissement, un rôle qu'il a assumé en 2014 après avoir rejoint Goldman en 2000.

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
744,730 USD NYSE -0,85%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank