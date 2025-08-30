Le directeur général de Goldman Sachs, John Waldron, vend des actions pour un montant d'environ 13,6 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le président et directeur de l'exploitation de Goldman Sachs GS.N , John Waldron, a vendu 18 244 actions de la société, selon un document déposé vendredi.

La valeur de ces ventes est estimée à 13,6 millions de dollars sur la base du cours de clôture de vendredi, soit 745,25 dollars par action.

Waldron, largement considéré comme le successeur probable du directeur général David Solomon, détient encore environ 300 000 actions Goldman, selon des estimations basées sur les documents déposés par la société.

Les deux dirigeants ont reçu des primes de rétention d'actions de 80 millions de dollars cette année.

Waldron a rejoint le conseil d'administration de Goldman en février. Il occupe ses fonctions actuelles depuis octobre 2018, supervisant les dirigeants des trois principales divisions de la banque. Auparavant, il était coresponsable de la banque d'investissement, un rôle qu'il a assumé en 2014 après avoir rejoint Goldman en 2000.