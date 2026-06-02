Le directeur général de Goldman Sachs estime que la hausse des prix du pétrole pourrait modifier le comportement des consommateurs au second semestre 2026

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David Solomon, directeur général de Goldman Sachs GS.N , s'attend à ce que le comportement des consommateurs évolue au second semestre 2026 si la hausse des prix du pétrole, due au conflit avec l'Iran, alimente l'inflation.

"Vous allez assister à davantage de changements dans le comportement des consommateurs", a déclaré David Solomon lors d'un événement organisé par l'Economic Club of New York, ajoutant que les anticipations de baisse des taux d'intérêt avaient également considérablement diminué pour le reste de l'année.