Le directeur général de Goldman affirme que les marchés pourraient avoir besoin de "quelques semaines" pour digérer l'impact du conflit au Moyen-Orient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Solomon surpris par la faible réaction des marchés

* Probabilité que l'économie américaine s'emballe "un peu" cette année

* L'IA pourrait perturber les emplois de cols blancs, selon le directeur général

Le directeur général de Goldman Sachs GS.N , David Solomon, a déclaré mercredi qu'il était surpris de la réaction "bénigne" des marchés financiers face au conflit au Moyen-Orient, et qu'il faudrait peut-être attendre "quelques semaines" pour que les investisseurs digèrent plus pleinement les conséquences.

"Je regarde la réaction des marchés et je suis surpris qu'elle ait été plus bénigne que ce que l'on pourrait penser compte tenu de l'ampleur de la situation", a déclaré M. Solomon lors d'un discours prononcé à l'occasion d'un sommet économique à Sydney.

M. Solomon a déclaré que les marchés ont tendance à réagir de manière atténuée aux événements géopolitiques, à moins qu'ils n'aient un impact direct sur la croissance économique.

"Il y a un effet cumulatif de tout ce qui se passe et une réaction beaucoup plus dure. Jusqu'à présent, nous n'avons pas vu cet effet cumulatif", a-t-il déclaré. "Mais il est très difficile de spéculer, car il y a beaucoup d'inconnues à ce stade."

"Je pense qu'il faudra quelques semaines pour que les marchés digèrent vraiment les implications de ce qui s'est passé à la fois à court et à moyen terme, et je ne peux pas spéculer sur la façon dont cela se passera", a-t-il ajouté.

Les prix du pétrole ont grimpé en flèche à mesure que l'aggravation du conflit alimentait les inquiétudes concernant l'offre, exacerbant les craintes des investisseurs au sujet de l'inflation.

Les indices boursiers mondiaux ont chuté tandis que le dollar américain s'est renforcé, les investisseurs ayant vendu des actifs plus risqués et s'étant tournés vers les valeurs refuges traditionnelles.

Toutefois, les pertes de Wall Street ont été relativement faibles, le S&P 500 .SPX ayant baissé de moins de 1 % cette semaine après avoir limité les pertes précoces jusqu'à la clôture des deux jours de bourse.

M. Solomon a déclaré qu'une combinaison de facteurs, notamment un cycle monétaire assoupli et un assouplissement significatif des pratiques réglementaires, avait contribué à maintenir l'économie américaine en bonne santé.

"Mettons de côté ce qui se passe au Moyen-Orient en ce moment", a-t-il déclaré. "Nous disposons d'une confluence de forts vents porteurs macroéconomiques qui rendent la trajectoire de croissance économique des États-Unis, à mon avis, tout à fait convaincante

"Il y a une probabilité raisonnable que l'économie américaine s'emballe un peu cette année. Dans ce contexte, est-il possible que l'inflation soit légèrement supérieure aux prévisions du consensus? Oui."

La résistance de l'économie signifie également que les portefeuilles de crédit privé aux États-Unis ont été "généralement assez bons." Mais un ralentissement de la croissance au cours d'un long cycle de crédit pourrait entraîner un affaiblissement des normes de prêt.

"Les normes de prêt diminuent parce qu'il y a une concurrence pour déployer le capital", a-t-il déclaré. "Je suis un peu inquiet à ce sujet... lorsque nous aurons un ralentissement, si nous avons une récession, vous aurez plus de visibilité sur certains de ces endroits où les normes de prêt se sont affaiblies."

L'IMPACT DE L'IA SUR LES EFFECTIFS DES BANQUES EST "COMPLIQUÉ"

M. Solomon a également déclaré que l'intelligence artificielle perturberait le marché du travail à court terme, en particulier pour les emplois de cols blancs, mais qu'elle n'entraînerait pas de "pénurie de main-d'œuvre" à long terme.

En février, Goldman a signé un accord avec la société d'IA Anthropic pour développer des agents alimentés par l'IA afin d'automatiser les processus, notamment l'accueil des clients .

Les effets immédiats sur les employés de la banque seraient "compliqués", a-t-il déclaré.

"Je ne vais pas m'asseoir ici et spéculer en disant que les chiffres des effectifs vont ressembler exactement à cela, parce que nous ne les rendons pas publics", a-t-il déclaré. "Mais ce que nous essayons de faire, c'est de créer plus de capacité pour déplacer les gens vers d'autres endroits."

"Les effectifs ne seront pas nécessairement différents. Ils seront simplement plus productifs."