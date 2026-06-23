Le directeur général de GameStop, Ryan Cohen, rejette un plan de rémunération de 35 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour se concentrer sur le projet d'acquisition d'eBay

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails sur les projets d'acquisition de GameStop, une déclaration de la société et le contexte) par Jaspreet Singh et Svea Herbst-Bayliss

Ryan Cohen, le directeur général milliardaire de GameStop GME.N , ne percevra pas de prime de performance éventuelle de la part du distributeur de jeux vidéo et prévoit de dévoiler prochainement plus de détails concernant son offre publique d'achat sur eBay, a annoncé mardi la société.

En janvier, GameStop avait dévoilé un plan de rémunération d’une valeur d’environ 35 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars destiné à Ryan Cohen, subordonné à un redressement qui l’obligerait à multiplier par plus de dix la valeur boursière de l’entreprise en difficulté et à augmenter considérablement ses bénéfices.

En mai, Ryan Cohen a surpris Wall Street en lançant une offre non sollicitée visant à racheter eBay pour environ 56 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars en espèces et en actions, afin de faire de cette entreprise de commerce électronique un concurrent plus redoutable d’Amazon.

Le conseil d’administration d’eBay a rejeté cette proposition, la qualifiant de "ni crédible ni attractive".

Ryan Cohen a fait valoir qu’il ne souhaitait pas ce plan de rémunération afin que la direction de GameStop puisse se concentrer pleinement sur ses performances opérationnelles et sur l’acquisition prévue.

Dans un bref communiqué, GameStop a indiqué qu’elle publierait cette semaine des documents supplémentaires concernant ses projets pour eBay, notamment une présentation détaillée de la justification stratégique et du plan opérationnel de la société issue de la fusion. Mardi, un porte-parole d’eBay n’a fait aucun commentaire sur la déclaration de GameStop.

Les spéculations sur la manière dont Ryan Cohen , qui a rejoint le conseil d’administration de GameStop en janvier 2021 et en est devenu le directeur général en septembre 2023, pourrait aller de l’avant dans sa tentative d’acquisition d’eBay se sont multipliées à Wall Street ces dernières semaines.

Ryan Cohen a réussi à ramener GameStop à la rentabilité grâce à une politique de réduction drastique des coûts, qui a notamment consisté à fermer des centaines de magasins.

Au début du mois, GameStop a annoncé une hausse de 14% de son chiffre d’affaires trimestriel, soutenue par une forte demande d’objets de collection, et a indiqué que son conseil d’administration avait approuvé un nouveau programme de rachat d’actions de 2 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

Pourtant, GameStop, dont la capitalisation boursière avoisine les 10 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, tente d’acquérir une entreprise environ cinq fois plus grande qu’elle, ce qui laisse les investisseurs et les analystes perplexes quant à la provenance des fonds nécessaires, ont indiqué des banquiers et des avocats.

Pour le premier trimestre clos le 2 mai, le chiffre d’affaires net de GameStop s’est établi à 835,3 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, contre 732,4 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars il y a un an.