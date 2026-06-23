Le directeur général de GameStop renonce à sa prime de performance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
GameStop GME.N a annoncé mardi que son conseil d'administration avait accédé à la demande de son directeur général, Ryan Cohen, de retirer sa proposition de prime de performance, alors que la société se concentre désormais sur l'acquisition potentielle d'eBay EBAY.O .
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