Le directeur général de Flydubai déclare que la gamme et la taille ont motivé la commande d'avions Airbus

Le directeur général de flydubai a déclaré mercredi que le transporteur avait choisi les jets A321neo d'Airbus AIR.PA au salon aéronautique de Dubaï cette semaine en raison de leur autonomie et de leur taille, mais n'a pas exclu une autre commande auprès du fournisseur de longue date Boeing.

Ghaith Al Gaith a déclaré dans une interview que la porte avait toujours été ouverte à Airbus depuis les débuts de la compagnie aérienne en 2008, mais a décrit Boeing BA.N comme "ma maison" et a déclaré que le constructeur américain sortirait plus fort de sa récente crise.

"La porte n'a jamais été fermée, parce que chaque fois que nous passons par un processus d'évaluation, nous mettons tout sur la table, et je crois que chaque fois que vous passez une commande de cette ampleur, vous devez l'adapter ou l'évaluer sur la base de ses mérites", a déclaré Al Gaith.

Airbus a remporté mardi une commande provisoire de 150 A321neo d'une valeur de 24 milliards de dollars, avec une option pour 100 appareils supplémentaires, évinçant ainsi Boeing en tant que fournisseur exclusif du transporteur à croissance rapide.

Il a toutefois refusé de dire si flydubai annoncerait une nouvelle commande d'avions Boeing lors du salon aéronautique qui se tiendra du 17 au 21 novembre. "Nous ne pouvons pas dire avec certitude ce que nous allons annoncer".

"Pour moi, Boeing est presque comme ma maison. Et je suis très proche des dirigeants de Boeing", a déclaré le directeur général du transporteur, ajoutant qu'il avait vu la "dynamique" du constructeur d'avions s'améliorer récemment.