Interparfums révise son objectif de CA 2025, prudent sur 2026

Des flacons de parfums Rochas sont exposés dans les bureaux du fabricant de parfums Interparfums à Paris

Interparfums chute en Bourse mercredi après avoir abaissé son objectif de chiffre d'affaires 2025 et renoncé à fournir des prévisions chiffrées pour 2026, invoquant des " paramètres favorables et défavorables ".

Vers 08h46 GMT, le titre cédait 9,16% à 24,20 euros.

Le groupe prévoit désormais un chiffre d'affaires de 890 millions d'euros à devises courantes, contre 900 millions précédemment.

"Après plusieurs années de très forte croissance et un chiffre d'affaires pratiquement doublé en quatre ans, 2025 voit sa croissance ralentir", a déclaré Philippe Benacin, PDG, ajoutant néanmoins que la société se prépare à "une année 2027 très dynamique avec plusieurs lancements majeurs".

Interparfums affirme pouvoir "maintenir des niveaux de profitabilité élevée", selon Philippe Santi, directeur général délégué, sans donner aucune prévision chiffrée pour 2026.

"La multiplicité des paramètres, favorables et défavorables, nous empêchent, pour le moment, d'établir des prévisions de ventes pour 2026", a-t-il expliqué.

Le propriétaire des marques Jimmy Choo, Coach et Lacoste se dit toutefois "tourné vers l'avenir" en 2026, avec des extensions de lignes sur ses marques actuelles et la préparation des premiers lancements pour Off-White et Longchamp en 2027.

CONCURRENCE ACCRUE

Sarah Thirion de Midcap souligne que le groupe ne fournit pas de guidance pour 2026 en raison de contraintes multiples.

"L'environnement macroéconomique reste dégradé, il n'y a pas de lancement majeur prévu, l'effet de change est défavorable et la perte du contrat Boucheron pèse sur le chiffre d'affaires".

Elle note également la recomposition du secteur avec une concurrence accrue, le déplacement de la distribution au Moyen-Orient et les changements de distribution en Corée du Sud.

L'analyste précise que le groupe peut maintenir des niveaux de marge élevés grâce à son modèle "asset-light", sa flexibilité opérationnelle et son agilité sur les coûts.

L'année 2027 devrait marquer le retour à une dynamique d'activité plus soutenue, portée par les lancements d'Off‑White, Longchamp, Goutal et d'une nouvelle franchise masculine, selon Sarah Thirion.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)