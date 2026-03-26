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Le directeur général de DWS sera aussi responsable du pôle AM de Deutsche Bank
information fournie par Agefi Asset Management 26/03/2026 à 08:00

Le conseil de surveillance de Deutsche Bank a décidé de nommer Stefan Hoops, le directeur général de sa filiale de gestion d’actifs DWS, membre du directoire de la banque allemande, avec effet au 1er mai. Stefan Hoops continuera d’exercer ses fonctions de directeur général de DWS et assumera en outre la responsabilité du pôle Asset Management au sein du directoire de Deutsche Bank. Jusqu’à présent, c’était James von Moltke, président de Deutsche Bank, qui était en charge de la gestion d’actifs au sein de la banque.

Pour DWS, la nomination de Stefan Hoops au directoire de Deutsche Bank offre l’occasion de renforcer sa représentation dans les processus décisionnels de son principal actionnaire. DWS demeure une entité juridique cotée distincte, dotée de sa propre stratégie, de sa direction et de sa gouvernance, précise la banque.

« La nomination de Stefan Hoops au directoire de Deutsche Bank est un signal fort de l’importance de DWS dans la stratégie de croissance de Deutsche Bank. Dans le même temps, cela reflète le potentiel de croissance stratégique de DWS et reconnaît l’excellent travail accompli par Stefan et ses équipes ces dernières années. (…) », déclare Oliver Behrens, président du conseil de surveillance de DWS.

Aux côtés du directoire de DWS, Stefan Hoops continuera de se concentrer sur la mise en œuvre du plan de croissance de l’entreprise et restera engagé à atteindre ses ambitieux objectifs financiers à moyen terme, à savoir une croissance annuelle du bénéfice par action de 10 à 15?% et un ratio coûts/revenus inférieur à 55?% en 2027.

Laurence Marchal

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