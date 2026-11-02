Le directeur général de Delta qualifie de “profondément décevant” le projet d'Heathrow visant à délocaliser les activités de la compagnie aérienne

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Ed Bastian, directeur général de Delta Air Lines DAL.N , a déclaré lundi que la décision de l'aéroport d'Heathrow de transférer les opérations de la compagnie américaine vers le terminal 4, alors qu'elles se déroulaient auparavant dans un terminal partagé avec Virgin Atlantic, était “profondément décevante et préjudiciable aux voyageurs”.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Delta a indiqué lundi dans un communiqué qu'elle mettrait en œuvre tous les recours possibles pour faire annuler cette décision et a exhorté l'aéroport britannique d'Heathrow à reconsidérer sa position

* M. Bastian a qualifié cette mesure de “manque de vision à long terme”.

* Il a ajouté que Delta et Virgin Atlantic avaient accueilli des millions de clients grâce à leur co-implantation au Terminal 3 pendant plus d’une décennie

* Delta et Virgin Atlantic offrent aux voyageurs britanniques une alternative compétitive précieuse pour les liaisons transatlantiques, a déclaré M. Bastian

* “La séparation de nos activités sape des années d’investissement et ne tient pas compte des avantages étroitement intégrés que nous offrons à nos clients dans notre terminal commun”