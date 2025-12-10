Le directeur général de Coupang démissionne après que le distributeur en ligne a été victime d'une violation massive de données

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la citation et des détails de la déclaration, du contexte du paragraphe 2)

Le plus grand distributeur en ligne de Corée du Sud, Coupang, a annoncé mercredi que son directeur général Park Dae-jun avait démissionné, assumant la responsabilité d'une énorme violation de données au sein de l'entreprise qui a déclenché une réaction de plus en plus vive dans la quatrième économie d'Asie.

Coupang "s'excuse profondément d'avoir causé des inquiétudes au public", a déclaré la société dans un communiqué, ajoutant qu'elle s'efforcerait de rétablir la confiance des clients et de renforcer les mesures de sécurité afin d'éviter une autre fuite de données.

L'entreprise a indiqué que Harold Rogers, le directeur administratif principal de sa société mère aux États-Unis, assurera l'intérim.

Le géant du commerce de détail a subi l'une des pires violations de données en Corée du Sud, avec la fuite des données personnelles de plus de 33 millions de clients dans le cadre d'une violation qui aurait débuté en juin .

Coupang, qui est soutenu par le groupe japonais SoftBank

9984.T , a déclaré que la violation a exposé les noms, les adresses électroniques, les numéros de téléphone, les adresses de livraison et certains historiques de commande des clients, mais pas les détails de paiement ou les identifiants de connexion.

La démission de Park Dae-jun a été annoncée après que le Premier ministre sud-coréen Kim Min-seok a déclaré , plus tôt dans la journée de mercredi, que le gouvernement mènerait une enquête approfondie et prendrait des mesures sévères contre toute violation de la loi commise par l'entreprise.

En début de semaine, la police sud-coréenne a effectué une descente dans les bureaux de l'entreprise à Séoul dans le cadre d'une enquête.