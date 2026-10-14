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Le directeur général de CoreWeave fait état d'un carnet de commandes bien rempli dans une note destinée à rassurer ses collaborateurs face à la surveillance du marché
information fournie par Reuters 14/10/2026 à 22:19

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Mike Intrator, directeur général de CoreWeave CRWV.O , a déclaré mercredi que le marché pouvait parfois “se méprendre et agir de manière irrationnelle”, alors que l'action de ce fournisseur de services de cloud computing basés sur l'IA clôturait en baisse d'environ 15 %.

Voici quelques détails:

* Le carnet de commandes de la société est suffisamment important pour couvrir largement ses obligations financières, a déclaré M. Intrator à ses employés dans une note consultée par Reuters

* Des problèmes tels que les difficultés et les retards observés dans les tentatives d’introduction en bourse et de levées de fonds par emprunt de certains concurrents de CoreWeave “rejaillissent sur l’image de CoreWeave”, a déclaré M. Intrator dans cette note

* Selon Bloomberg News, qui a été le premier à rapporter ces propos plus tôt dans la journée, les obligations de CoreWeave ont chuté à des niveaux qui indiquent généralement une situation de détresse

* La dette non garantie de CoreWeave arrivant à échéance en 2032 s’échangeait mercredi à moins de 80 cents pour un dollar, a indiqué Bloomberg News dans un autre article citant les données de cotation de Trace

* CoreWeave a annoncé un carnet de commandes de 104,2 milliards de dollars au deuxième trimestre, contre 99,4 milliards de dollars au premier trimestre

* En plus de ce carnet de commandes, la société a déclaré avoir obtenu plus de 25 milliards de dollars d'engagements nets de la part de nouveaux clients au troisième trimestre

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