Le directeur général de ConocoPhillips prévoit un doublement du marché mondial du GNL d'ici à 2050

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le directeur général de ConocoPhillips a déclaré lundi que le marché du gaz naturel liquéfié devrait passer de 400 millions de tonnes actuellement à 600 millions de tonnes d'ici 2030, puis à 800 millions de tonnes d'ici 2050.